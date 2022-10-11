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Новости

11 октября, 18:00

Политика

Новости часа: Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации

Новости часа: Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации

Новости часа: новый проект о кредитных каникулах для мобилизованных в РФ

Мобилизованные предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса – Минтруд

Новости часа: число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

"Атмосфера": переменную облачность пообещали москвичам 12 октября

Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса – Минтруд РФ

В Кремле прокомментировали инициативу о запрете выезда мужчин из РФ во время мобилизации

Новости часа: Минобороны РФ заявило о достижении цели ударов по объектам Украины

"Надо Родину защищать": доброволец рассказал, почему прибыл в военкомат

Новости часа: Шойгу проверил готовность мобилизованных в тыловых районах проведения СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Неисполненный из-за мобилизации госконтракт можно будет изменить без неустойки. Предпринимателя также не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в Минтруд.

Москва не получала по дипломатическим каналам предложений о переговорах с Западом в Стамбуле. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

НАТО проведет запланированные учения по ядерному сдерживанию. Об этом рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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