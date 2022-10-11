11 октября, 18:00Политика
Новости часа: Минтруд заявил о возможности изменить госконтракт при частичной мобилизации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Неисполненный из-за мобилизации госконтракт можно будет изменить без неустойки. Предпринимателя также не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в Минтруд.
Москва не получала по дипломатическим каналам предложений о переговорах с Западом в Стамбуле. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
НАТО проведет запланированные учения по ядерному сдерживанию. Об этом рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.