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Политика

Новости часа: новый проект о кредитных каникулах для мобилизованных в РФ

Новости часа: новый проект о кредитных каникулах для мобилизованных в РФ

Мобилизованные предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса – Минтруд

Новости часа: число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех

"Атмосфера": переменную облачность пообещали москвичам 12 октября

Призванные по мобилизации предприниматели останутся собственниками бизнеса – Минтруд РФ

В Кремле прокомментировали инициативу о запрете выезда мужчин из РФ во время мобилизации

Новости часа: Минобороны РФ заявило о достижении цели ударов по объектам Украины

"Надо Родину защищать": доброволец рассказал, почему прибыл в военкомат

Новости часа: Шойгу проверил готовность мобилизованных в тыловых районах проведения СВО

Память бойцов московского ополчения почтили в Москве 11 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей малого бизнеса готовят в России. Об этом сообщил Минтруд.

Киев под влиянием США стал трусливо открещиваться от взрыва на Крымском мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

НАТО не видит признаков намерения России применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность. Об этом сообщил генсек Альянса Йен Столтенберг.

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