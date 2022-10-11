Новости часа: новый проект о кредитных каникулах для мобилизованных в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей малого бизнеса готовят в России. Об этом сообщил Минтруд.

Киев под влиянием США стал трусливо открещиваться от взрыва на Крымском мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

НАТО не видит признаков намерения России применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность. Об этом сообщил генсек Альянса Йен Столтенберг.