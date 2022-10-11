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Общество

Мобилизованные предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса – Минтруд

Мобилизованные предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса – Минтруд

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Новые льготы готовят для мобилизованных в России. На этот раз они касаются владельцев и учредителей бизнеса, обладателей грантов, а также льготных условий исчисления стажа. Об этом заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.

По ее словам, Минтруд работает над законопроектом, который позволит предпринимателям, призванным в рамках частичной мобилизации, оставаться собственниками бизнеса. Также отмечается, что работники индивидуального предпринимателя, который является единственным руководителем, могут устроиться к другому работодателю, если бизнесмен прекратит свою деятельность из-за призыва в рамках частичной мобилизации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
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