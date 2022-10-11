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Политика

Новости часа: Шойгу проверил готовность мобилизованных в тыловых районах проведения СВО

Новости часа: Шойгу проверил готовность мобилизованных в тыловых районах проведения СВО

Память бойцов московского ополчения почтили в Москве 11 октября

"А кто, кроме нас": доброволец рассказал, для чего прибыл в военкомат

Новости часа: Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

"Атмосфера": 9 градусов тепла ожидается в столице вечером 11 октября

Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных – Минобороны РФ

Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах Западного военного округа – МО РФ

"Доктор 24": продукты вместо солнца

"Доктор 24": боль в горле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность мобилизованных граждан к действиям в тыловых районах проведения СВО. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Болгария проверяет документацию на грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту. Об этом сообщил премьер-министр страны Гылыб Донев.

Nissan оценил убытки от ухода с российского рынка в 686 миллионов долларов. Такую информацию озвучила компания.

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