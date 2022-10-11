Новости часа: Шойгу проверил готовность мобилизованных в тыловых районах проведения СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил готовность мобилизованных граждан к действиям в тыловых районах проведения СВО. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Болгария проверяет документацию на грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту. Об этом сообщил премьер-министр страны Гылыб Донев.

Nissan оценил убытки от ухода с российского рынка в 686 миллионов долларов. Такую информацию озвучила компания.