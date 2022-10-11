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Общество

"А кто, кроме нас": доброволец рассказал, для чего прибыл в военкомат

"А кто, кроме нас": доброволец рассказал, для чего прибыл в военкомат

Новости часа: Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил готовить мобилизованных под руководством офицеров, у которых есть боевой опыт в спецоперации. Об этом он заявил 11 октября, когда проверял ход подготовки в Западном военном округе. Тем временем в Москве во временные пункты продолжают приходить те, кто получил повестку, а также добровольцы.

"Сюда прибыл добровольно, надо Родину защищать. А кто, кроме нас", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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