"А кто, кроме нас": доброволец рассказал, для чего прибыл в военкомат

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил готовить мобилизованных под руководством офицеров, у которых есть боевой опыт в спецоперации. Об этом он заявил 11 октября, когда проверял ход подготовки в Западном военном округе. Тем временем в Москве во временные пункты продолжают приходить те, кто получил повестку, а также добровольцы.

"Сюда прибыл добровольно, надо Родину защищать. А кто, кроме нас", – поделился один из добровольцев.

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