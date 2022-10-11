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Политика

Новости часа: Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

Новости часа: Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

"Атмосфера": 9 градусов тепла ожидается в столице вечером 11 октября

Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных – Минобороны РФ

Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах Западного военного округа – МО РФ

"Доктор 24": продукты вместо солнца

"Доктор 24": боль в горле

На столичные пункты мобилизации продолжают приходить призванные и добровольцы

Новости часа: взрывы на Украине 11 октября

Синоптики сообщили о дальнейшем похолодании в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации на полигонах Западного военного округа. Также глава Минобороны поручил сосредоточить внимание на занятиях мобилизованных под руководством офицеров с боевым опытом СВО.

ЕС обсуждает девятый пакет санкций против России. Потолок цен на газ пока не рассматривается, прокомментировали в СМИ.

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