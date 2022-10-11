Новости часа: Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах ЗВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Шойгу проверил подготовку призванных в рамках частичной мобилизации на полигонах Западного военного округа. Также глава Минобороны поручил сосредоточить внимание на занятиях мобилизованных под руководством офицеров с боевым опытом СВО.

ЕС обсуждает девятый пакет санкций против России. Потолок цен на газ пока не рассматривается, прокомментировали в СМИ.