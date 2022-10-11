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Общество

Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных – Минобороны РФ

Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных – Минобороны РФ

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Минобороны сообщило, что главе военного ведомства Сергею Шойгу доложили о программах боевой подготовки мобилизованных. Он проверил готовность тех, кто в данный момент проходит обучение в Западном военном округе.

Шойгу также поручил сосредоточить внимание на занятиях призванных граждан с офицерами, у которых есть боевой опыт СВО. А также интенсивнее проводить занятия в условиях темного времени суток.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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