Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

Военный комиссар столицы полковник Максим Локтев сообщил, что в московские военкоматы ежедневно прибывают добровольцы. Он также рассказал о наборе граждан с военно-учетными специальностями.

Наиболее востребованными оказались мотострелки. По словам военного комиссара столицы, также требуются специалисты береговых войск ВМФ, ракетных войск, артиллерии.

По вопросам частичной мобилизации можно обратиться через специальный чат-бот на портале "Объясняем.рф". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.