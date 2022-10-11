Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:30

Общество

Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

Шойгу проверил подготовку мобилизованных на полигонах Западного военного округа – МО РФ

"Доктор 24": продукты вместо солнца

"Доктор 24": боль в горле

На столичные пункты мобилизации продолжают приходить призванные и добровольцы

Новости часа: взрывы на Украине 11 октября

Синоптики сообщили о дальнейшем похолодании в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 октября

Россиянам показали кадры подготовки мобилизованных россиян в Бурятии

"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столице 11 октября

Военный комиссар столицы полковник Максим Локтев сообщил, что в московские военкоматы ежедневно прибывают добровольцы. Он также рассказал о наборе граждан с военно-учетными специальностями.

Наиболее востребованными оказались мотострелки. По словам военного комиссара столицы, также требуются специалисты береговых войск ВМФ, ракетных войск, артиллерии.

По вопросам частичной мобилизации можно обратиться через специальный чат-бот на портале "Объясняем.рф". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаИрина Силкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика