Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных россиян в Забайкальском крае. В учебном центре Восточного военного округа резервисты осваивают тактику боя в населенных пунктах. Под наблюдением инструкторов, штурмуют жилые кварталы и промзоны, занятые условным противником.

Также там проходят занятия по разминированию. Еще на полигоне бойцам предстоит совершенствовать навыки управления танками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.