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Общество

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных россиян в Забайкальском крае

Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных россиян в Забайкальском крае

Военный комиссариат столицы рассказал, как мобилизованные будут проходить подготовку

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Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных россиян в Забайкальском крае. В учебном центре Восточного военного округа резервисты осваивают тактику боя в населенных пунктах. Под наблюдением инструкторов, штурмуют жилые кварталы и промзоны, занятые условным противником.

Также там проходят занятия по разминированию. Еще на полигоне бойцам предстоит совершенствовать навыки управления танками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоНикита Пименов
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