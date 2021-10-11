Бастрыкин вручил медаль мужчине, заступившемуся за девушку в московском метро

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил медаль Роману Ковалеву – мужчине, который заступился за девушку в метро и в итоге сам пострадал. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Награду Ковалев получил прямо в больнице. Он по-прежнему находится на лечении.

ЧП произошло 4 октября. Мужчина попытался заступиться за девушку в метро, после чего на него напали трое пассажиров. Ковалева отправили в больницу – у него многочисленные ушибы, а также переломы носа и лицевой кости. Самих нападавших задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.