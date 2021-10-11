В Москве выявлено 5 002 новых случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 5 002 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 2 284 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 2 184 человек, выписали 1 260 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 29 409 новых случаев коронавируса в 85 регионах. При этом в 2 608 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 7 804 774 случая (+0,38%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,09%, Республике Алтай – 0,17%, Республике Калмыкия, Магаданской области – 0,18%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.