Москвичам рассказали, как долго в городе продержится солнечная погода

В столичный регион пришли первые заморозки. В ночь на 11 октября метеостанция в Тушине зафиксировала -0,5 градуса.

Синоптики обещают москвичам последний ясный теплый день. Уже со среды в город придут дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.