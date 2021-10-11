Верховный суд РФ разъяснил, кто отвечает за неправильное списание долга

За ошибку в работе пристава можно потребовать компенсации от всей службы. В разъяснениях Верховного суда РФ указано, что приставы имеют все возможности, чтобы установить с кого конкретно и какую сумму должны списать. У них есть весь набор инструментов, чтобы избежать взыскания вообще с постороннего человека, например, с полной тезки.

Юристы подчеркивают, что все эти выяснения должны ложиться на плечи исполнителя, а никак уж не пострадавшего от халатности гражданина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.