Москвичам рассказали о погоде 11 октября

Солнечная и безветренная погода ожидается в столичном регионе в понедельник, 11 октября.

Согласно прогнозам, днем в Москве ожидается +12 градусов, а вечером температура воздуха составит +5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.