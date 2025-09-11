Температура воздуха опустится на несколько градусов в Москве 12 сентября

Температура в Москве опустится на несколько градусов 12 сентября, однако бабье лето продолжится. По данным центра погоды "Фобос", антициклон еще несколько дней будет удерживать в столице сухую и теплую погоду.

Синоптик Евгений Тишковец отметил, что по ночам в выходные температура составит 5–8 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 20 градусов. В воскресенье есть вероятность обновления рекорда атмосферного давления.

