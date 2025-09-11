Форма поиска по сайту

11 сентября, 07:45

Общество

Россиян обязали заранее предупреждать кредитные организации о смене номера телефона

Россиян обязали заранее предупреждать кредитные организации о смене номера телефона

Россиян обязали заранее предупреждать кредитные организации о смене номера телефона. В ином случае можно столкнуться с ограничением на снятие наличных в банкоматах. Об этом предупредила сенатор Ольга Епифанова.

Она пояснила, что в начале сентября начали действовать новые правила, когда банки могут блокировать подозрительные операции. Например, при снятии нетипичной суммы или смене номера телефона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

