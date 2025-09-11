Эксперты предупредили о риске закрытия до 90% ПВЗ в России

В России под угрозой массовое закрытие пунктов выдачи заказов. Эксперты предупреждают о риске прекращения работы до 90% точек самовывоза в жилых домах из-за новых требований.

Законопроект обязывает пункты выдачи иметь отдельный вход, хранить заказы не дольше 72 часов, отказаться от фасовки и переупаковки, не использовать высокие стеллажи и принимать поставки только малотоннажным транспортом.

Аналитики отмечают, что реализация инициативы может привести к росту сроков и стоимости доставки и серьезно повлияет на рынок онлайн-торговли.

