11 сентября, 17:00M24.RU
Специалисты рассказали, как получить алименты от бывшего супруга
11 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Алименты: как сохранить уровень жизни детей после развода и добиться выплат от бывшего супруга?".
Перед журналистами выступили:
- первый заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
- начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- адвокат по семейным делам Марина Дубровская;
- адвокат по семейным делам Ирина Кузнецова.