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11 сентября, 17:00

M24.RU

Специалисты рассказали, как получить алименты от бывшего супруга

Специалисты рассказали, как получить алименты от бывшего супруга

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11 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Алименты: как сохранить уровень жизни детей после развода и добиться выплат от бывшего супруга?".

Перед журналистами выступили:

  • первый заместитель председателя комитета Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
  • начальник управления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних – уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • адвокат по семейным делам Марина Дубровская;
  • адвокат по семейным делам Ирина Кузнецова.
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