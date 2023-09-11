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11 сентября, 11:15

Политика

Призовые баллы программы "Миллион призов" выиграли 2,3 млн москвичей

Призовые баллы программы "Миллион призов" выиграли 2,3 млн москвичей

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В столице прошел итоговый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Призовые баллы выиграли участники электронного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. В трех розыгрышах победителями стали 2,3 миллиона человек.

Всего можно было выиграть одну, три или пять тысяч баллов, каждый балл равен одному рублю. Потратить их можно в магазинах, аптеках, ресторанах, музеях и театрах.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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