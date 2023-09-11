Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами

Мошенники стали красть личные данные россиян с помощью писем. Гражданам сообщают о необходимости подтвердить данные для входа в электронную почту, сообщая, что иначе доступ к ней будет утерян. В итоге доверчивые люди в ответном письме сами пишут логин, пароль и фамилию с именем.

Как говорят эксперты, в этом случае преступники рассчитывают на простоту и панику, а из-за страха потерять почтовый ящик пользователи не особо задумываются о том, что именно их просят сделать.

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