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11 сентября, 07:45

Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами

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Мошенники стали красть личные данные россиян с помощью писем. Гражданам сообщают о необходимости подтвердить данные для входа в электронную почту, сообщая, что иначе доступ к ней будет утерян. В итоге доверчивые люди в ответном письме сами пишут логин, пароль и фамилию с именем.

Как говорят эксперты, в этом случае преступники рассчитывают на простоту и панику, а из-за страха потерять почтовый ящик пользователи не особо задумываются о том, что именно их просят сделать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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