Финальный розыгрыш автомобилей и баллов акции "Миллион призов" состоится 12 сентября

Акция "Миллион призов" продолжится 12 сентября. В понедельник пройдет финальный розыгрыш среди тех, кто проголосовал онлайн после 20:00 в субботу, 10 сентября, и до окончания приема голосов.

Москвичи смогут выиграть машину или от 3 до 10 тысяч призовых баллов. При этом один балл равен одному рублю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.