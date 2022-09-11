30 человек стали обладателями автомобилей в рамках розыгрыша "Миллиона призов"

11 сентября в эфире Телеканала Москва 24 прошел второй розыгрыш "Миллиона призов". В нем участвуют москвичи, пожелавшие отдать свой голос онлайн.

По итогам розыгрыша в течение трех дней после полудня победителям будут направлять СМС с описанием выигранного приза – автомобиль или баллы. Для того, чтобы его получить, нужно активировать свой уникальный код на официальном сайте программы. Сделать это можно до 26 сентября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.