В Москве разыграли 30 машин среди участников ДЭГ

Утром 11 сентября в прямом эфире телеканала Москва 24 прошел второй розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн москвичей. Выбирали из тех, кто успел отдать свой голос до 20:00 10 сентября.

Генератор случайных чисел определил обладателей 30 автомобилей. Разыграли и призовые баллы. В розыгрыше принимали участие 437 561 человек.

Победители розыгрыша получат СМС-сообщение, в котором будет информация, какой приз они выиграли. Проверить свой код можно и самостоятельно, воспользовавшись в день розыгрыша после 12:00 сайтом ag-vmeste.ru. Для авторизации понадобится учетная запись mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.