"Квартирный ответ": жителей Москвы пригласили сыграть в викторину

Жителей столицы пригласили сыграть в викторину "Квартирный ответ" – шоу, в котором в прямом эфире нужно ответить на вопросы, не выходя из своей квартиры. Для этого достаточно навести смартфон на QR код, который горожане увидят на своем экране.

В этот раз викторина посвящена сразу двум событиям, это День Рождения телеканала "Москва 24" и День города Москвы. "Москве 24" исполнилось 10 лет, а Москве 874.

Самым находчивым участникам шоу подарят ценные и уникальные призы, фирменные толстовки, пледы и даже светоотражающие поясные сумки с логотипом канала.

Так, на обдумывания каждого вопроса будет по семь секунд. К игре можно подключиться в любой момент, даже перед финальным вопросом. Если кто-то из этих шестерых участников ответит неправильно, то сразу вылетит из прямого эфира, а его место сможет занять другой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.