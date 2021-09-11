"Квартирный ответ": жителей Москвы пригласили сыграть в викторину

13:45
Жителей столицы пригласили сыграть в викторину "Квартирный ответ" – шоу, в котором в прямом эфире нужно ответить на вопросы, не выходя из своей квартиры. Для этого достаточно навести смартфон на QR код, который горожане увидят на своем экране.
В этот раз викторина посвящена сразу двум событиям, это День Рождения телеканала "Москва 24" и День города Москвы. "Москве 24" исполнилось 10 лет, а Москве 874.
Самым находчивым участникам шоу подарят ценные и уникальные призы, фирменные толстовки, пледы и даже светоотражающие поясные сумки с логотипом канала.
Так, на обдумывания каждого вопроса будет по семь секунд. К игре можно подключиться в любой момент, даже перед финальным вопросом. Если кто-то из этих шестерых участников ответит неправильно, то сразу вылетит из прямого эфира, а его место сможет занять другой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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