Москвичам рассказали, как бесплатно добраться до праздничных площадок в День города

Бесплатно добраться до праздничных площадок сегодня можно на МЦК. Это подарок в честь пятилетия Московского центрального кольца.

Доехать до нужного места можно и на велосипеде – на аренду большие скидки. Подробнее – эфире телеканала Москва 24.