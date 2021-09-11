Картой москвича каждый год пользуются больше миллиона двухсот тысяч учащихся. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Школьники и студенты колледжей и вузов – четверть пользователей карт. Применяют их не только для льготного проезда в транспорте. Это одновременно и пропуск в школу, и способ оплаты завтраков или обедов. Для школьников по карте москвича открыты больше ста площадок городских музеев и галерей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

