Москвичам пообещали теплую погоду в День города

Погода решила сделать москвичам подарок в День города: синоптики сообщили, что в эти выходные ожидается нетипичное тепло.

Днем в субботу воздух прогреется до 19 градусов, а в воскресенье – до 20 градусов. Специалисты отмечают, что такие показали выше климатической нормы. Осадки, по прогнозам синоптиков, не ожидаются.

В эти выходные, 11 и 12 сентября, столица отмечает свой 874-й день рождения.

По решению властей в Москве не будут проводить масштабные концерты и шоу по случаю Дня города. Однако москвичи смогут посетить отдельные мероприятия во всех округах города. Локальные концерты пройдут в домах культуры и в концертных залах.