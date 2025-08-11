Форма поиска по сайту

11 августа, 15:15

Общество

В некоторых районах Москвы начался дождь

В некоторых районах столицы дождь уже начался. По прогнозам, до вечера может выпасть до трети месячной нормы осадков. Ожидается усиление ветра, поэтому на улицах дежурят коммунальные бригады и спецтехника.

По словам начальника отдела кризисных ситуаций Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, ветер сменился на северо-западный, что принесло похолодание. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 1–1,5 градуса.

обществопогодагородвидеоНаталия ШкодаАрина Устюкова

