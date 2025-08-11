Форма поиска по сайту

11 августа, 07:00

Общество

В Подмосковье начался сезон сбора брусники и подберезовиков

В Подмосковье начался сезон сбора брусники и подберезовиков

В Подмосковье идет сезон "тихой охоты" – в лесах созрела брусника и подберезовики. Экологи напомнили, что некоторые грибы и ягоды занесены в Красную книгу, за их сбор полагается штраф.

Перед походом нужно проверить список охраняемых видов и правила посещения особо охраняемых территорий. При сборе нельзя повреждать почву – хрупкие ножки срезать, плотные аккуратно выкручивать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

