Орфографический словарь РАН пополнился 657 новыми словами

Орфографический словарь Российской академии наук пополнился 657 новыми словами и выражениями. Среди них – "тиктокер", "смузи", "раф", "движуха" и другие, которые в последние годы активно использует молодежь.

В Институте русского языка пояснили, что внесение в словарь не всегда означает, что слово является новым для языка. Многие из них уже употреблялись, но их письменный облик ранее не был зафиксирован.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.