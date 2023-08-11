Победителей конкурса в сфере строительства наградят в концертном зале "Зарядье" 11 августа

В пятницу, 11 августа, в Москве наградят победителей конкурса лучших строительных проектов 2022 года. Всего в ежегодном конкурсе представлены 12 номинаций.

Церемонию организовали в концертном зале "Зарядье". В рамках мероприятия Сергей Собянин поздравил участников с Днем строителя и пообщался со студентами ведущих профильных университетов и институтов.

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