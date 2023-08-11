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Общество

"Актуальный репортаж": флайборд стал популярен среди москвичей

"Актуальный репортаж": флайборд стал популярен среди москвичей

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У москвичей во время отдыха на городских водоемах стал популярен флайборд. Это когда человек стоит на платформе, куда подают мощный напор воды, который поддерживает доску с пассажиром в воздухе.

Оборудование для полетов над водой можно взять в аренду в спортивных клубах на берегу Большого Строгинского затона и Москвы-реки в районе Мякинино. Еще арендовать можно у акваторий Химкинского, Клязьминского и Пироговского водохранилищ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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