"Актуальный репортаж": флайборд стал популярен среди москвичей

У москвичей во время отдыха на городских водоемах стал популярен флайборд. Это когда человек стоит на платформе, куда подают мощный напор воды, который поддерживает доску с пассажиром в воздухе.

Оборудование для полетов над водой можно взять в аренду в спортивных клубах на берегу Большого Строгинского затона и Москвы-реки в районе Мякинино. Еще арендовать можно у акваторий Химкинского, Клязьминского и Пироговского водохранилищ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.