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Общество

В России предложили застраховать капитальный ремонт многоэтажек

В России предложили застраховать капитальный ремонт многоэтажек

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Капитальный ремонт многоэтажных домов в Росси могут застраховать. Законопроект подготовили для внесения в Госдуму.

Авторы инициативы хотят, чтобы управляющие компании оформляли страховку на пять лет. В случае, если работы будут выполнены с нарушениями и потребуют дополнительных затрат на их устранение, оплачивать все будут подрядчики. А устранение недостатков должны начать в течение 30 дней после жалобы.

Не смотря на то, что есть примеры из международного опыта, не все эксперты видят необходимость в таком страховании. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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