Очевидцы рассказали об очередях на экспресс-тестирования на COVID-19 в ГУМе

Очевидцы рассказывают, что очереди собираются возле пунктов бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в ГУМе. Этот пункт пользуется особой популярностью у москвичей. Ежедневно туда приходит довольно много людей, но больших очередей там пока нет.

Пункт работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.