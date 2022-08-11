Пик заболеваемости COVID-19 в РФ придет на начало осени – вирусологи

В Москве зафиксировали один случай нового гибридного штамма COVID-19. Называется он "Дельтакрон". По прогнозам вирусологов, пик заболеваемости придется на начало осени.

Однако в России вводить дополнительные меры безопасности из-за роста заболеваемости Роспотребнадзор пока не планирует. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.