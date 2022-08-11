Вирусологи заявили, что заболеваемость COVID-19 в РФ вырастет к осени

В Москве зафиксировали один случай нового гибридного штамма COVID-19. Называется он "Дельтакрон". Как сообщили вирусологи, заболеваемость по стране растет к осени.

В одной из столичных лабораторий, где делают тесты на вирус, даже заметили очередь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.