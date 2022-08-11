Новости последнего часа: 6 случаев нового гибридного штамма COVID-19 зафиксировали в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шесть случаев нового гибридного штамма COVID-19 – "Дельтакрон" – зафиксировали в РФ. Об этом заявил Роспотребнадзор.

Минцифры РФ предлагает снизить ставку по льготной ипотеке для IТ-специалистов до 3%. Также планируют снизить требования к размеру зарплаты специалистов.

Туристы из России стали ездить в Белоруссию за зарубежными брендами. Об этом сообщили в АТОР.