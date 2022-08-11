Мужчина избил пятилетнего ребенка в Нижнем Новгороде

Мужчина избил пятилетнего ребенка в Нижнем Новогороде. Жесткие кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали в Сети. Ребенок пнул мяч на площадке и попал в коляску, где находился младенец. Родители тут же бросились в атаку.

Женщина кинула в мальчика мяч, а мужчина ударил его по голове и пнул в спину. Написали, что ребенок в состоянии сильного шока. Полиция и прокуратура начали разбираться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.