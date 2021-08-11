В России хотят создать единую систему здравоохранения

Необходимо создать единую систему здравоохранения в России. Об этом заявили на пресс-конференции на тему "Здоровье нации. Главное богатство". В ней приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый секретарь Ульяновского областного Комитета КПРФ Алексей Куринный, а также врачи и фельдшеры скорой помощи.

На пресс-конференции Геннадий Зюганов также заявил, что сентябрьские выборы в Госдуму должны проходить при стопроцентной явке. Выборы в Госдуму Восьмого созыва будут проходить три дня – с 17 по 19 сентября. В них примут участие кандидаты от 15 партий. Так же в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти регионов.

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