Эксперт рассказал, насколько опасен новый штамм "Йота"

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На вопросы москвичей ответил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Он рассказал, насколько опасен новый штамм "Йота".