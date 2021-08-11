Москву накрыл ливень

В Москву пришел обещанный ливень, он идет практически во всех районах города. И, по данным синоптиков, продлится всю ночь. О плохой погоде москвичей предупредили и в МЧС. Четверг может стать самым дождливым 12 августа с начала века, говорят синоптики.

Все городские службы перешли в режим повышенной готовности, полторы тысячи аварийных бригад находятся на круглосуточном дежурстве. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. По его словам, в отдельных районах может выпасть почти 40% от месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.