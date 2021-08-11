"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

В прямом эфире телеканала Москва 24 разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 в рамках акции "Вакцина рулит".

Победителей выбирали среди тех, кто получил первый компонент вакцины с 2 по 8 августа. Ими стали Никита Сергеевич, Анатолий Константинович, Екатерина Александровна, Юлия Викторовна и Евгений Юрьевич.

Выигравших определяли методом случайного выбора.

Проверить, стали ли вы победителем акции, можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.