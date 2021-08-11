Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидающимися в ночь на четверг, 12 августа, сильными ливнями.

В Москве на круглосуточное дежурство поставлены 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Электросетевые организации получили предписание подготовить источники аварийного питания на случай удара стихии. Также спецтехнику разместили в местах вероятного скопления воды, в городе дежурят бригады Мосводостока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.