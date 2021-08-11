В Москве выявили 2 076 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 076 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 3 222 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 054 человек, выписали при этом 2 055 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19. Выявлено активно 1 740 (8,1%) эпизодов без клинических проявлений.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 512 859 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве и Татарстане сохраняются наименьшие темпы прироста заболеваемости – 0,14 и 0,19% соответственно.

Почти 205 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии в мире. Общая статистика говорит о новом подъеме заболеваемости. Сейчас на изоляции находятся 16,5 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии почти 101 тысяча пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.