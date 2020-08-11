Дмитриев: первую вакцину от коронавируса готовы выпускать еще 5 стран

Российскую вакцину от коронавируса будут выпускать еще 5 стран, где это позволяют мощности. Об этом рассказал глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Договоренность об этом уже есть. Всего за год смогут произвести 500 миллионов доз.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Владимир Путин отметил, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей. Президент выразил надежду, что другие страны последуют примеру России и достигнут хороших результатов в регистрации вакцины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.