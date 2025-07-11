Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 июля

Жители Домодедова прислали кадры с детьми. На них малыши с нетерпением ждали, когда дворник направит струю из шланга вверх, чтобы они смогли охладиться. Когда это произошло, дети с радостными криками разбежались в разные стороны.

Температура в центре Москвы 11 июля достигла 35 градусов. Из-за жары москвичи отправились к водоемам, в том числе к Путяевским прудам в парке "Сокольники".

В этом году День города в Москве будут отмечать в выходные, 13 и 14 сентября. Программу праздника уже готовят, заявил Сергей Собянин.

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