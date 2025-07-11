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11 июля, 15:15

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Температура выше нормы установится в столице 11 июля

Московская жара 11 июля не сможет побить рекорд 35,6 градуса

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"Атмосфера": 27 градусов ожидается в Москве вечером 11 июля

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Ливни обрушатся на Москву на следующей неделе

Воздух прогреется до 36 градусов в Москве 11 июля

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Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве с 12 июля, передает сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, жара скоро выйдет на пиковые значения. 11 июля возможно воздух может прогреться до 36 градусов. После африканский зной уйдет и останется комфортное лето.

На следующей неделе прогнозируется температура воздуха в пределах 25–28. Однако москвичей ждут сильные дожди. Выпадет порядка 20% месячной нормы осадков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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