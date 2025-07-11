11 июля, 15:15Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве с 12 июля, передает сообщает Гидрометцентр РФ.
По данным синоптиков, жара скоро выйдет на пиковые значения. 11 июля возможно воздух может прогреться до 36 градусов. После африканский зной уйдет и останется комфортное лето.
На следующей неделе прогнозируется температура воздуха в пределах 25–28. Однако москвичей ждут сильные дожди. Выпадет порядка 20% месячной нормы осадков.
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