Московская жара 11 июля не сможет побить рекорд 35,6 градуса

Не стоит ждать новых температурных рекордов в Москве 11 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что в Москве установилась очень высокая температура. В городе циркуляция воздуха не меняет, ветер дует из Египта и стран Ближнего Востока.

Вильфанд сказал, что рекорд для 11 июля составляет 35,6 градуса, однако эти значения не будут побиты. Температура воздуха будет в пределах 33–35 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

