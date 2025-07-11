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11 июля, 12:15

Общество

Новости регионов: в Санкт-Петербурге врачи успешно прооперировали девочку из США

Новости регионов: в Санкт-Петербурге врачи успешно прооперировали девочку из США

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В Санкт-Петербурге врачи успешно прооперировали девочку Луну Феннер из США. В 2021 году ей удалили большое родимое пятно на лице, этапы лечения продолжаются до сих пор. Врачи сообщили, что на данный момент у девочки уже уходит отек и хорошо открываются глаза, поэтому ее переводят на амбулаторное лечение. Через 12 дней повязки с лица снимут. Затем предстоит новая операция.

О девочке из США узнали в 2019 году. Она родилась с огромным родимым пятном на лице. Американские врачи отказали родителям в лечении, а российские медики предложили помочь ребенку.

Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Еще один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь. По данным губернатора, в ночь на 11 июля ночью над Тульской областью уничтожили 13 беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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