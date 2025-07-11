Грозы ожидаются в Москве во второй половине дня 11 июля. Однако аномальная жара останется на своем пике. Столбики термометров покажут 30-градусные значения.

Например, 10 июля температура воздуха в центре столицы превысила 35 градусов, на ВДНХ термометры зафиксировали почти 34 градуса.

Согласно прогнозам экспертов, кратковременные дожди будут идти в выходные и на следующей неделе. С понедельника, 14 июля, температура воздуха не будет подниматься выше 26–27 градусов.

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